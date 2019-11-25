Воронежская облдума согласовала увеличение регионального маткапитала до 150 тысяч рублей

Региональный материнский капитал проиндексировали со 116 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Также увеличили число семей, которые получат данную выплату.

Соответствующее решение депутаты регионального парламента поддержали 25 ноября в ходе 49 заседания, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Изменения начнут действовать после первого декабря текущего года. На предоставление регионального маткапитала могут рассчитывать семьи при рождении третьего и каждого последующего ребенка.

«Документ принят Воронежской областной Думой, в том числе, в целях реализации на территории региона проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Воронежской области» национального проекта «Демография», — рассказал Нетесов.

Он также подчеркнул, что депутаты облдумы неоднократно обсуждали с правительством региона возможность индексации регионального маткапитала и смягчения параметров его предоставления для того, чтобы охватить как можно большее число семей, проживающих на территории области.

Владимир Нетесов особо подчеркнул, что улучшение демографической ситуации — важнейшая задача, которая в нашем регионе обеспечивается комплексно.

Как отметила председатель комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, региональный материнский капитал в области всегда был одной из самых эффективных региональных мер социальной поддержки семей с детьми.

Кроме того, она напомнила, что эта весомая мера соцподдержки для семей, имеющих детей, была введена в областное законодательство законом «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» с 1 января 2012 года.

На текущий момент размер регионального маткапитала, установленный поправками в законодательство Воронежской области, занимает второе место среди регионов центральной России. Кроме того, корректировки смягчили условия предоставления данной выплаты. Ранее региональный маткапитал предоставлялся семьям, чей доход на одного члена семьи не превышал однократной величины прожиточного минимума, установленного в Воронежской области (в III квартале 2019 года он утвержден в размере 9390 рублей).

После законодательных изменений на эту меру соцподдержки смогут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в регионе.