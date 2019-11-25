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Фото: Pixabay.com
Воронежская область получит дополнительные деньги на создание мест в детсадах для детей от 2 месяцев до двух лет. Об этом
Правительство России одобрило корректировки в распределении субсидий на создание новых мест в школах и детсадах. Некоторые субъекты уменьшили размер помощи или отказались от нее. В итоге освободилось 717,8 миллиона рублей.
Деньги распределят между регионами, в число которых вошла Воронежская область. Также помощь получат республики Башкортостан и Хакасия, Белгородская и Челябинская области, Ставропольский край.
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