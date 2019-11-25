В Воронежской области погибли провалившиеся под лед два рыбака

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В выходные в Воронежской области пять человек провалились под лед на водоемах, двое из них утонули. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В субботу, 23 ноября, на пруду в селе Каширском в полынье оказались двое мужчин 1971-го и 1991-го года рождения. Рыбаков вытащили при помощи веревки. Мужчины получили переохлаждение, их госпитализировали.
В воскресенье, 24 ноября, на пруду «Морозов» в селе Солонцы достали тело мужчины 1987-го года рождения.
Еще одна трагедия произошла утром в понедельник, 25 ноября на Тарасовском пруду в Панинском районе. Под лед провалился 56-летний рыбак. Мужчину вытащил из воды его товарищ, однако он скончался.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.