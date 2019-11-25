В Воронеже раньше срока открыли мост через реку Песчанка

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В Воронеже завершили ремонт моста через реку Песчанка, сообщила пресс-служба горадминистрации.
В воскресенье, 24 ноября, по мосту открыли движение.
Работы начались в октябре. За это время на объекте обновили мостовое полотно, заменили пролетные строения, сопряжения и подходы.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.