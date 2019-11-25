В Спасском районе рязанец на «Рено» врезался в столб, его пассажир погиб

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в воскресенье, 24 ноября, в Спасском районе произошло смертельное ДТП. Около 18:20 на 205-ом километре трассы М-5 Renault Logan вылетел в кювет, сообщила
По предварительной информации, 35-летний житель области не справился с управлением, врезался в столб и съехал с дороги.
В результате 46-летний пассажир автомобиля погиб, водителя госпитализировали с травмами.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.