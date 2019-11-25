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12:47, 25 ноября 2019 673
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В Спасском районе рязанец на «Рено» врезался в столб, его пассажир погиб

В Спасском районе рязанец на «Рено» врезался в столб, его пассажир погиб

Фото: УМВД по Рязанской области

Вечером в воскресенье, 24 ноября, в Спасском районе произошло смертельное ДТП. Около 18:20 на 205-ом километре трассы М-5 Renault Logan вылетел в кювет, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 35-летний житель области не справился с управлением, врезался в столб и съехал с дороги.

В результате 46-летний пассажир автомобиля погиб, водителя госпитализировали с травмами.


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