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10:38, 25 ноября 2019 232
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В Рязани проверили готовность спецтехники к зиме

В Рязани проверили готовность спецтехники к зиме

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанские автоинспекторы проверили готовность спецтехники к зиме. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции изучили техническое состояние и оснащенность машин, а также заготовленные противогололедные реагенты.

Проверка показала, что спецтехника готова к сезону.


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