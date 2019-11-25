В Рязани проверили готовность спецтехники к зиме

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанские автоинспекторы проверили готовность спецтехники к зиме. Об этом
Сотрудники Госавтоинспекции изучили техническое состояние и оснащенность машин, а также заготовленные противогололедные реагенты.
Проверка показала, что спецтехника готова к сезону.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЭкс-помощнику прокурора Рыбновского района огласили приговор. Он до смерти забил человека на охоте
|
cледующая новость →Пьяный рязанец устроил дебош в банке
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.