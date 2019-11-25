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В Рязани планируют построить три детсада. Такие планы озвучил в понедельник, 25 ноября, вице-мэр Игорь Тишин во время публичных слушаний по бюджету Рязани на 2020 год, сообщает сайт гордумы.
В следующем году мэрия подготовит проекты по возведению детсадов на улице 2-й Линии в Горроще, на улице Полевой в центре города и в районе ТЦ «Барс на Московском».
Также планируется разработать проектную документацию для еще четырех ясельных пристроек.
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