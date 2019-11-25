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10:09, 25 ноября 2019 233
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В Рязани наградили победителей молодежного конкурса «КОМАНДА62»

В Рязани наградили победителей молодежного конкурса «КОМАНДА62»

В среду, 20 ноября, в Рязани наградили победителей молодежного конкурса «КОМАНДА62», который прошел в ДК «Приокский».

Его участниками стали девушки и юноши в возрасте от 17 лет до 21 года из:

  • Рязанского станкостроительного колледжа;
  • Рязанского колледжа «Московского университета имени Витте»;
  • Рязанского политехнического колледжа;
  • Рязанского медицинского колледжа;
  • Рязанского филиала «Московского университета имени Витте»;
  • Рязанского филиала Петербургского университета путей сообщения.

Стартовал конкурс с домашнего задания «Визитка», а продолжился интеллектуальными, творческими и импровизационными заданиями.

В результате победу одержала команда политехнического колледжа. Студентам вручили диплом и призы от партнеров.


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