Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:14, 25 ноября 2019 586
 0    0

В Рязани массово отключили холодную воду

В Рязани массово отключили холодную воду

Утром в понедельник, 25 ноября, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • деревня Качево;
  • деревня Мордасово;
  • 1-й Газетный переулок;
  • 2-й Газетный переулок;
  • улица Центральная, дома с 1 по 172 (четная и нечетная стороны), 157-б (школа), 157-б (детсад), 47-б (Дядьковское сельское поселение);
  • улица Садовая, дома 49, 47, 41, 37, 35, 24, 30, 26.

Кроме того, до 16:00 подачу воды снизили в домах 14 и 16 по улице Высоковольтной, до 17:00 — в доме 5 на проезде Яблочкова и на улице Юбилейной, до окончания работ — в домах 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 по улице Магистральной.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Как выбрать искусственную елку?

Как выбрать искусственную елку?

В магазинах уже начали продавать искусственные елки.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 13 ноября 2019 5 616
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
10:27, 20 ноября 2019 5 773
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
16:27, 11 ноября 2019 1 941
Ольга Бузова поддержала тестирование рязанских школьников и студентов на наркотики 2
10:11, 20 ноября 2019 3 355
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 891
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум