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Утром в понедельник, 25 ноября, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, до 16:00 подачу воды снизили в домах 14 и 16 по улице Высоковольтной, до 17:00 — в доме 5 на проезде Яблочкова и на улице Юбилейной, до окончания работ — в домах 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 по улице Магистральной.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.