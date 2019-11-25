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Фото: Pixabay.com
В Рязани частично закрыли несколько школ и детсадов. Об этом в понедельник, 25 ноября,
Из-за снижения посещаемости закрыли два класса двух школ и четыре группы в двух детсадах. Ранее стало известно, что на
Отмечается, что показатель заболеваемости по области на 21,2% ниже эпидемического порога, по Рязани — на уровне эпидемического порога.
Грипп в регионе не зарегистрировали.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.