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17:04, 25 ноября 2019 484
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В Рязани частично закрыли несколько школ и детсадов

В Рязани частично закрыли несколько школ и детсадов

Фото: Pixabay.com

В Рязани частично закрыли несколько школ и детсадов. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Из-за снижения посещаемости закрыли два класса двух школ и четыре группы в двух детсадах. Ранее стало известно, что на карантин закрыли школу в Канищеве.

Отмечается, что показатель заболеваемости по области на 21,2% ниже эпидемического порога, по Рязани — на уровне эпидемического порога.

Грипп в регионе не зарегистрировали.


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