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21:24, 25 ноября 2019 132
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В России выбрали населенный пункт с самым смешным названием

В России выбрали населенный пункт с самым смешным названием

В России выбрали населенный пункт с самым смешным названием. Финальное голосование конкурса проходило с 11 по 24 ноября. Его участниками стали более 307 000 человек.

В результате первое место получил Мутный Материк из Республики Коми), вторым стал Хохотуй из Забайкальского края, а третьим — Морозилка из Архангельской области.

В топ-10 также вошли:

  • Бухалово (Ярославская область);
  • Мухоудеровка (Белгородская область);
  • Мошонки (Калужская область);
  • Лох (Саратовская область);
  • Сахарная Головка (г.ф.з. Севастополь);
  • Свиногорье (Республика Татарстан);
  • Палево (Сахалинская область).

Теперь организаторы торжественно вручить администрации населенного пункта памятный кубок и установить знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».


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