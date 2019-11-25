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В России выбрали населенный пункт с самым смешным названием. Финальное голосование конкурса проходило с 11 по 24 ноября. Его участниками стали более 307 000 человек.
В результате первое место получил Мутный Материк из Республики Коми), вторым стал Хохотуй из Забайкальского края, а третьим — Морозилка из Архангельской области.
В
Теперь организаторы торжественно вручить администрации населенного пункта памятный кубок и установить знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».
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