В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -15 градусов

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В ночь на вторник, 26 ноября, в Рязанской области похолодает до -15 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -12, -7 градусов, местами до -15 градусов; днем -6, -1 градус.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.