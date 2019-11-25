В нижегородской школе 44 ребенка и один взрослый отравились газом

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В понедельник, 25 ноября, в нижегородской школе 44 ребенка и один взрослый отравились угарным газом. Их госпитализировали, передает
ЧП случилось в школе в районном центре Вад. По предварительным данным, произошел выброс одоранта с газораспределительной станции. Она находится в полутора километрах от школы.
Занятия временно отменили.
Отмечается, что одоранты ядовиты в высоких концентрациях. Их используют как примесь к газу для определения запаха.
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