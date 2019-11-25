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10:59, 25 ноября 2019 101
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В Москве иностранец отдал за поездку на такси более 25 тысяч

В Москве иностранец отдал за поездку на такси более 25 тысяч

Фото: Pixabay.com

В Москве иностранец отдал за поездку на такси 25,6 тысячи рублей. Он ехал от аэропорта Шереметьево до Скатертного переулка в центре столицы, передает РИА Новости.

По словам клиента такси, поездка должна была стоить не больше 2,5 тысячи рублей. По прибытии у него списали другую сумму.

Полиция проводит проверку.

Подобные случаи переодически происходят в Москве. Так, в начале ноября таксист взял с иностранца за поездку в пределах города 41 тысячу рублей.


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