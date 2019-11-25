В Москве иностранец отдал за поездку на такси более 25 тысяч

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Фото: Pixabay.com
В Москве иностранец отдал за поездку на такси 25,6 тысячи рублей. Он ехал от аэропорта Шереметьево до Скатертного переулка в центре столицы, передает
По словам клиента такси, поездка должна была стоить не больше 2,5 тысячи рублей. По прибытии у него списали другую сумму.
Полиция проводит проверку.
Подобные случаи переодически происходят в Москве. Так, в начале ноября таксист взял с иностранца за поездку в пределах города 41 тысячу рублей.
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