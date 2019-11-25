В Михайловском районе на рабочем месте погибла машинистка конвейера

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Михайловском районе на рабочем месте погибла машинистка ленточного транспортера. Об этом сообщили на
Тело машиниста конвейера обнаружили 25 ноября 2019 года на территории комбината строительных материалов в поселке Горенка Михайловского района.
По предварительным данным рязанка во время движения транспортерной ленты выполняла работы по транспортной ленты во время ее движения. В результате работница получила травмы и скончалась на месте.
По данному факту проводится доследственная проверка.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Воронежем 60 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре
|
cледующая новость →На Касимовском шоссе «Шкода» вылетела на тротуар
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.