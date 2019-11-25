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11:22, 25 ноября 2019 180
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В Марий Эл пьяный депутат сельсовета насмерть сбил подростка

В Марий Эл пьяный депутат сельсовета насмерть сбил подростка

В Марий Эл пьяный депутат сельсовета насмерть сбил подростка. Мужчину арестовали, сообщили в республиканском следкоме

По версии следствия, вечером 19 ноября в селе Сотнур Волжского района пьяный депутат превысил скорость и выехал на обочину, где сбил 16-летнего юношу. Тот скончался на месте.

На 37-летнего депутата завели уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Фото с сайта СУ СКР по республике Марий Эл


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