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16:48, 25 ноября 2019 131
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В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за родимого пятна

В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за родимого пятна

Фото: Pixabay.com

В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна. Об этом РИА Новости расссказала местная жительница Мария Хвостанцева, ее дочка родилась с невусом, который занимает 80% тела.

По словам женщины, священник не стал крестить девочку с другими детьми, так как «не факт, что пятно не заразно» и «не все родители поймут». Он предложил индивидуальный обряд за четыре тысячи.

Мать не уточнила, в какой церкви произошел этот случай.

В митрополии пообещали провести проверку и принять дисциплинарные меры.


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