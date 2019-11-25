В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за родимого пятна

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Фото: Pixabay.com
В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна. Об этом
По словам женщины, священник не стал крестить девочку с другими детьми, так как «не факт, что пятно не заразно» и «не все родители поймут». Он предложил индивидуальный обряд за четыре тысячи.
Мать не уточнила, в какой церкви произошел этот случай.
В митрополии пообещали провести проверку и принять дисциплинарные меры.
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