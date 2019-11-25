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В центре Москвы подрались десятки дворников. Об этом сообщает «
Телеканал опубликовал ролик, на котором видно, как рабочие нападают друг на друга. У некоторых из них были лопаты и ломы.
Полицейские задержали более десятка участников потасовки. Остальные разбежались.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.