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В аварии на Касимовском шоссе пострадал ребенок Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в 16:30 около «Ленты». По предварительной версии, Skoda под управлением 34-летней рязанки столкнулась с Mitsubishi и «пятнашкой».
В аварии пострадал семилетний ребенок из Skoda.
Напромним, ранее фотографии аварии
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.