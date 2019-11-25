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Укравшему у соседки шкаф рязанцу грозит пять лет тюрьмы, об этом
В полицию обратилась 55-летняя жительница города Ряжска. Она сообщила, что из подъезда ее дома пропал новый шкаф.
Оперативники выяснили, что женщина поставила покупку на лестничную площадку и зашла в квартиру. В это время неизвестный украл шкаф.
Оперативники по «горячим следам» задержали преступника. Им оказался 44-летний сосед рязанки.
Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит пять лет тюрьмы.
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