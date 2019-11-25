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8:40, 25 ноября 2019 305
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Синоптики предупредили об «атмосферной впадине»

Синоптики предупредили об «атмосферной впадине»

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 25 ноября, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила об «атмосферной впадине». По ее словам, резкое понижение атмосферного давления произойдет ко второй половине текущей недели, пишет «Российская газета».

После наблюдавшегося ранее повышения атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями. К пятнице, 29 ноября, оно опустится до 732 миллиметров, что на 15 миллиметров ниже нормы.

Как отметила Паршина, температура воздуха также окажется неустойчивой. Так, в первой половине недели в центральной России будет прохладно (днем 25 ноября в Москве ожидается до -5 градусов).

На севере европейской части страны температура ожидается на шесть-восемь градусов выше климатической нормы. При этом в Поволжье стоят аномальные морозы с температурой ниже нормы более чем на девять градусов.


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