Синоптики предупредили об «атмосферной впадине»

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 25 ноября, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила об «атмосферной впадине». По ее словам, резкое понижение атмосферного давления произойдет ко второй половине текущей недели, пишет «
После наблюдавшегося ранее повышения атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями. К пятнице, 29 ноября, оно опустится до 732 миллиметров, что на 15 миллиметров ниже нормы.
Как отметила Паршина, температура воздуха также окажется неустойчивой. Так, в первой половине недели в центральной России будет прохладно (днем 25 ноября в Москве ожидается до -5 градусов).
На севере европейской части страны температура ожидается на шесть-восемь градусов выше климатической нормы. При этом в Поволжье стоят аномальные морозы с температурой ниже нормы более чем на девять градусов.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.