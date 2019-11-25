Рязанские слойки вошли в сотню лучших товаров России

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Фото: Администрация Рязани
Слойки рязанского «Хлебозавода №1» вошли в сотню лучших товаров России. Продукцию признали лауреатом всероссийского конкурса, сообщила
«Хлебозавод №1» представил:
Кроме того, лауреатами и дипломантами конкурса стали товары еще 16 предприятий Рязанской области.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.