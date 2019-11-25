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Фото: Издательство «Пресса»
Рязанские рыбаки сняли на видео американскую норку. Зверька заметили в воскресенье, 24 ноября, на реке, протекающей на окраине Солотчи, пишет издательство «
По словам автора видео, норка подходила совсем близко, чтобы забрать со льда маленьких карасиков-живцов, которых ей подбрасывали.
«Одну рыбку она съела тут же, а остальных, с десяток, унесла на берег», — рассказал он.
Рыбаки отметили, что зверек приходит «в гости» каждый день — ищет, чем поживиться.
«Мужики ее подкармливают уснувшими в ведерке или снятыми с крючка живцами и прозвали Жуликом», — говорится в сообщении.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.