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Рязанская область присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», сообщили на
Акция стартует 25 ноября и продлится до 1 декабря. В эти дни в региональном Управлении Роспотребнадзора заработает «горячая линия» по вопросам обследования на ВИЧ-инфекцию.
Звонки будут приниматься с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг, в пятницу — с 9:00 до 16:45.
Телефоны «горячей линии»: 8-800-100-22-62; 92-98-15; 92-98-50; 25-32-06.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.