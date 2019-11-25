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Рязанец через суд заставил ТСЖ установить контейнерную площадку,
Известно, что в августе 2011 года мужчина заключил с ТСЖ договор о содержании общего имущества в доме, однако контейнерной площадки для мусора не было.
Рязанец обратился в суд с просьбой оборудовать контейнерную площадку, а также попросил компенсацию морального вреда в размере десяти тысяч рублей.
Суд удовлетворил требования частично. Кроме того, теперь ТСЖ выплатит рязанцу штраф — 1500 рублей. Решение вступило в силу.
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