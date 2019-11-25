Рязанцу вынесли приговор за использование банковских карт знакомого

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Жителю села Мурмино Рязанского района вынесли приговор за использование чужих банковских карт. Об этом сообщил
Известно, что в июле знакомый 30-летнего осужденного выронил три карты из кармана. Мужчина подобрал их и стал покупать на эти деньги продукты, спиртное и сигареты. Так, в магазинах Мурмина и Полян он потратил более 5 600 рублей.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК. Он полностью признал свою вину и раскаялся.
Рязанцу назначили наказание в виде двух лет условного заключения с испытательным сроком в два года.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.