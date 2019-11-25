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9:41, 25 ноября 2019 258
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Рязанцу вынесли приговор за использование банковских карт знакомого

Рязанцу вынесли приговор за использование банковских карт знакомого

Жителю села Мурмино Рязанского района вынесли приговор за использование чужих банковских карт. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в июле знакомый 30-летнего осужденного выронил три карты из кармана. Мужчина подобрал их и стал покупать на эти деньги продукты, спиртное и сигареты. Так, в магазинах Мурмина и Полян он потратил более 5 600 рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК. Он полностью признал свою вину и раскаялся.

Рязанцу назначили наказание в виде двух лет условного заключения с испытательным сроком в два года.


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