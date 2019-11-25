«Рязаньэнерго» добился блокировки трех сайтов с рекламой приборов для занижения показаний счетчиков

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С начала 2019 года сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» обнаружили 45 сайтов с рекламой приборов для занижения показаний счетчиков.
Энергетики направили в прокуратуру заявления о признании этой информации запрещенной к распространению на территории России. В ноябре по решениям судов заблокировали три сайта, всего с начала года пресекли деятельность девяти ресурсов.
«Информация, размещаемая на подобных сайтах, провоцирует потребителей к совершению противоправных действий. Приобретая и используя товары для искажения показаний счетчиков, потребители несанкционированно вмешиваются в их работу, нарушая порядок учета электроэнергии. Причем в категорию энерговоров могут попасть и добропорядочные жители, которые, не разобравшись в вопросе, могут прибрести разрекламированный „энергосберегающий“ счетчик, а на самом деле станут нарушителями российского законодательства», — рассказали в пресс-службе компании.
Энергетики напомнили потребителям об ответственности за вмешательство в работу приборов учета электроэнергии: в случае выявления хищений электроэнергии виновные лица не только компенсируют ущерб электросетевой компании, но и привлекаются к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.
«Сотрудники „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ продолжат работу по выявлению недобросовестных потребителей, мониторингу интернет-пространства и реализации мер для блокировки сайтов в сотрудничестве с прокуратурой», — говорится в сообщении.
Энергетики также призывали всех, кому стало известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения счетчиков со встроенными специальными устройствами, которые способны занижать показания, сообщать об этом в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по номеру 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).
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