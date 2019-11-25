Программа не для всех. В рязанском драмтеатре пройдет «Ночь пожирателей рекламы»

В пятницу, 29 ноября, в рязанском драмтеатре пройдет «Ночь пожирателей рекламы». Ее участникам представят 400 роликов на разные темы.

При этом организаторы отметили, что «эта программа не для всех». «Это определенный эксклюзив, идея которого доступна далеко не всем, ведь искусство порой сложно понять. Нельзя эту программу рассматривать, как обыкновенное зрелище. Да, она интересная и веселая, но исключительно для людей, ощущающих свою элитарность», — подчеркнули они.

По словам организаторов каждый год «Ночь пожирателей» отражает, что происходит в жизни рекламы и в жизни всего мира, поэтому она никогда не повторяется.

«Если говорить с формальной точки зрения, программа „Ночи“ — это срез рекламы за последние полтора-два года. Спорт, эротика, новые технологии — все это превращают в искусство рекламные специалисты, которые снова и снова удивляют мир», — пояснили они.

Директор «Ночи пожирателей» отметил, что проект носит не только развлекательный, но и образовательный характер: «В течение всего показа можно узнать, как в разных странах снимается реклама, как для одного и того же бренда каждая страна делает совершенно разные ролики, как с годами меняется стратегия того или иного бренда».

По его словам, важнейшей функцией является знакомство людей с той рекламой, которая существовала задолго до рекламных фестивалей, до ее появления на ТВ или в кинотеатрах.

В драмтеатре установят большой экран, а также организуют развлекательные зоны. Для участников приготовили розыгрыши и подарки, в том числе миксы от «Бара Ночи».