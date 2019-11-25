Под Воронежем 60 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре

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В понедельник, 25 ноября, в Новой Усмани из-за пожара в торговом центре «Альянс» на улице Ленина эвакуировали 60 человек, пишет «Вести Воронеж».
Отмечается, что загорелся утеплитель на фасаде здания.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
С огнем боролись восемь спасателей и два расчета.
Никто не пострадал.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.