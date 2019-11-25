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19:01, 25 ноября 2019 73
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Под Воронежем 60 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре

Под Воронежем 60 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре

В понедельник, 25 ноября, в Новой Усмани из-за пожара в торговом центре «Альянс» на улице Ленина эвакуировали 60 человек, пишет «Вести Воронеж».

Отмечается, что загорелся утеплитель на фасаде здания.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

С огнем боролись восемь спасателей и два расчета.

Никто не пострадал.


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