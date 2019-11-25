Пьяный воронежец сломал родственнику ребра

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В Воронеже задержали местного жителя, который сломал родственнику ребра. Об этом сообщила
В дежурную часть №5 поступило сообщение из больницы о том, что туда доставили местного жителя с переломом ребер и пневмотораксом (скопление воздуха или газов в плевральной полости — прим.ред.).
Потерпевший объяснил, что был в гостях у дальнего родственника. Между мужчинами возникла ссора во время распития спиртного.
Хозяин квартиры несколько раз ударил гостя в туловище и скрылся.
Полиция установила личность злоумышленника, им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Оперативники задержали подозреваемого и доставили в полицию. Мужчина признал вину и объяснил свои действия тем, что был пьян.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.