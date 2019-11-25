Одну из школ Рязани закрыли на карантин

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Рязанскую школу №69 закрыли на карантин. Об этом RZN.info
Карантин ввели из-за ОРВИ. Он продлится до 28 ноября.
Школа №69 находится по адресу: улица Интернацональная, дом №27.
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Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.