Очередные корректировки бюджета Воронежской области-2019 снизили дефицит на 1,7 млрд рублей

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Доходы бюджета Воронежской области в 2019 году выросли почти на 1,9 миллиарда рублей. Изменения в бюджет региона внесли 25 ноября на заседании регионального парламента, которое провел председатель Владимир Нетесов.
Как пояснил спикер облдумы, корректировки связаны с изменением объема поступлений доходов областного бюджета на год, перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами, в том числе, в рамках исполнения поручений и указов президента, а также реализации национальных проектов.
«Доходы в целом увеличиваются на 1,9 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на сумму около 1,7 млрд рублей. В том числе налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увеличивается в 2019 году на 300 млн рублей, а налог на имущество организаций увеличивается в 2019 году на 1,55 млрд рублей, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. — Связано это с фактическим перевыполнением утвержденного годового плана по этим налогам. Расходы областной казны в целом увеличиваются на 182,5 млн рублей. Дефицит бюджета снижен почти на 1,7 млрд рублей».
Увеличиваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Деньги направят на господдержку малого и среднего предпринимательства (52,3 млн рублей), на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (56,4 млн рублей), на строительство и ремонт дорог (450 млн рублей), лекарственное обеспечение граждан (23,5 млн рублей), а также на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детсадах (142 млн рублей).
За счет перераспределения средств между департаментами регионального правительства увеличатся бюджетные ассигнования ряду исполнительных органов власти области.
Так, департаменту образования, науки и молодежной политики дополнительно направят 125 млн рублей на материальное обеспечение школ и детсадов с учетом увеличения числа детей и вновь открывшихся организаций, и более 3 млн рублей — на приобретение коммунальной специализированной техники для школ, которые откроют в этом году.
Департамент здравоохранения получит еще почти 73 млн рублей на укрепление материально-технической базы больниц.
«Департаменту социальной политики дополнительно направят 24 млн рублей на финансирование расходов по ремонту помещений, приобретению оборудования и технических средств реабилитации для учреждений социального обслуживания, почти 7 млн рублей на оказание материальной помощи многодетным семьям с 5-ю и более детьми для улучшения жилищных условий и 3 млн рублей на реализацию мероприятий программы «Аутизм. Маршруты помощи», — перечислил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.
Кроме того, департаменту природных ресурсов и экологии выделили 13,6 млн рублей на Воронежский зоопарк, а также 2,8 млн рублей на создание Большой Воронежской экологической тропы.
Департамент промышленности и транспорта получит в рамках госпрограммы «Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 63,6 млн рублей. Кроме того, более 36 млн рублей направят на доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны области в 2019 году до 24 тысяч рублей в месяц (поручение Владимир Путина по итогам «Прямой линии» 20 июня).
Департаменту физической культуры и спорта дополнительно направят 49 млн рублей на развитие спорта, а также 3,3 млн рублей на обустройство катка на площади Ленина в Воронеже.
Кроме того, парламентарии утвердили новый источник формирования дорожного фонда. Им стала часть общих доходов областного бюджета в размере, устанавливаемом законом региона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Как отметил Владимир Нетесов, в следующем году, благодаря этому законодательному решению, в дорфонд Воронежской области направят 1 млрд рублей. Они пойдут на приведение в порядок сельских дорог.
«Я считаю, что те меры, которые принимаются совестно усилиями законодательной и исполнительной органов власти направлены на сохранение положительной динамики развития Воронежской области. Дополнительные средства пойдут на приобретение жилья ветеранам, лекарственное обеспечение граждан, создание дополнительных мест в детсадах, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, соцзащиты, образования. Также значительные средства предусмотрены на ремонт дорог, в том числе в районах области», — отметил Владимир Нетесов.
Также в ходе заседания депутаты скорректировали Перечень особо значимых инвестиционных проектов, для предоставления им мер государственной (областной) поддержки.
«В реестр, в частности, включено 6 новых проектов с общим объемом инвестиций более 14,9 млрд рублей. Это и увеличение налогов, поступление средств в бюджет области, рабочие места, а главное — это развитие наших территорий», — уточнил спикер областного парламента.
Фото пресс-службы Воронежской облдумы
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