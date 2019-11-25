На концерт Тимы Белорусских в Рязани пришли семьи с детьми

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В Рязани выступил певец Тима Белорусских. Концерт прошел в Deep Club в воскресенье, 24 ноября.
Автор песен исполнил известные хиты — «Мокрые кроссы», «Незабудка», «Найду тебя», «Поезда» и другие свои песни.
Белорусских собрал полный зал. На концерт пришли семьи с маленькими детьми, подростки и студенты.
Артист вспомнил, что уже встречался с рязанцами в прошлом году, и пошутил, что многие из гостей заметно подросли.
Фото Instagram filashkina_
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