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9:34, 25 ноября 2019 87
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На Камчатке медведь залез на территорию маяка и загрыз собаку

На Камчатке медведь залез на территорию маяка и загрыз собаку

На Камчатке медведь залез на территорию маяка и загрыз собаку. Его застрелили, передает РИА Новости.

Работавшие на маяке люди вызвали охотников после того, как забравшийся к ним медведь стал гонять собак. Гражданские охотники нашли дикое животное.

В пресс-службе Тихоокеанского флота утчонили, что этот случай произошел не на территории военной части.


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