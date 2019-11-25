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На Камчатке медведь залез на территорию маяка и загрыз собаку. Его застрелили, передает
Работавшие на маяке люди вызвали охотников после того, как забравшийся к ним медведь стал гонять собак. Гражданские охотники нашли дикое животное.
В пресс-службе Тихоокеанского флота утчонили, что этот случай произошел не на территории военной части.
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