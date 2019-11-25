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Мошенник украл с карты рязанского пенсионера 155 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию обратился 65-летний пенсионер, он сообщил, что с его банковской карты пропали 155 тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что мужчине позвонил неизвестный и представился работником банка. Молодой человек сообщил рязанцу, что кто-то пытается снять деньги с его карты. Пенсионер сообщил злоумышленнику данные банковской карты, через некоторое время он обнаружил, что его счет пуст.
Стражи порядка зафиксировали все обстоятельства преступления. В настоящий момент личность злоумышленника устанавливается.
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