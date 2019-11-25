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Губернатор Николай Любимов пообещал рязанской семье с четырьмя детьми новую кроватку. Об этом он написал на своей
С просьбой к главе региона обратилась многодетная мать, Марина Шумеева.
«В с мужем она воспитывает четверых детей… Обязательно поможем», — написал Любимов.
По словам губернатора, поддержку Шумеевым также оказывает комплексный центр «Семья».
«Недавно мы завершили благоустройство территории [центра] и создали комфортные условия для маломобильных жителей. А сегодня передали центру ключи от нового автомобиля — теперь специалисты смогут выезжать к семьям города Рязани и Рязанского района», — добавил губернатор.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.