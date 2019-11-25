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22:17, 25 ноября 2019 224
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Любимов пообещал рязанской семье с четырьмя детьми новую кроватку

Любимов пообещал рязанской семье с четырьмя детьми новую кроватку

Губернатор Николай Любимов пообещал рязанской семье с четырьмя детьми новую кроватку. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

С просьбой к главе региона обратилась многодетная мать, Марина Шумеева.

«В с мужем она воспитывает четверых детей… Обязательно поможем», — написал Любимов.

По словам губернатора, поддержку Шумеевым также оказывает комплексный центр «Семья».

«Недавно мы завершили благоустройство территории [центра] и создали комфортные условия для маломобильных жителей. А сегодня передали центру ключи от нового автомобиля — теперь специалисты смогут выезжать к семьям города Рязани и Рязанского района», — добавил губернатор.


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