Из горящего дома в Клепиковском районе эвакуировали людей

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 22 ноября, в деревне Тамышево Клепиковского района произошел пожар. Горел двухэтажный четырехквартирный дом пишет издательство «
Сигнал о возгорании поступил в 19:36, на вызов выехали три расчета. Из двух жилых квартир эвакуировали людей, никто из них не пострадал. В 20:45 пожар локализовали, кровля и второй этаж сгорели, первый удалось спасти.
Сейчас погорельцам предоставили временное жилье. Причину возгорания устанавливают.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.