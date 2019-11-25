Фонд Варламова рассказал о разрушающемся памятнике архитектуры в Рязани, но деньги на восстановление собирать не стал

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Фонд блогера Ильи Варламова рассказал о разрушающемся памятнике архитектуры в Рязани, но деньги на восстановление собирать не стал. Речь идет о доме Банковского на Цветном бульваре, информация об этом появилась на
На сайте фонда отмечается, что 17 ноября рязанские активисты очистили от зарослей двор дома Банковского.
«Этот дом, объект культурного наследия регионального значения, за последние десять лет сильно настрадался. Дом долгое время приходил в упадок и разрушался, отчасти из-за своего расположения — посреди многоэтажек, спрятанный в зарослях. Мы будем следить за развитием событий и по возможности присоединимся и поможем», — говорится в сообщении.
Фото с сайта 7х7
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.