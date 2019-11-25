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18:06, 25 ноября 2019 269
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Фонд Варламова рассказал о разрушающемся памятнике архитектуры в Рязани, но деньги на восстановление собирать не стал

Фонд Варламова рассказал о разрушающемся памятнике архитектуры в Рязани, но деньги на восстановление собирать не стал

Фонд блогера Ильи Варламова рассказал о разрушающемся памятнике архитектуры в Рязани, но деньги на восстановление собирать не стал. Речь идет о доме Банковского на Цветном бульваре, информация об этом появилась на сайте фонда.

На сайте фонда отмечается, что 17 ноября рязанские активисты очистили от зарослей двор дома Банковского.

«Этот дом, объект культурного наследия регионального значения, за последние десять лет сильно настрадался. Дом долгое время приходил в упадок и разрушался, отчасти из-за своего расположения — посреди многоэтажек, спрятанный в зарослях. Мы будем следить за развитием событий и по возможности присоединимся и поможем», — говорится в сообщении.

Фото с сайта 7х7


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