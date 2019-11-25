Двое молодых рязанцев до смерти забили мужчину в туалете общежития

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Новомичуринске двое молодых людей до смерти забили мужчину в туалете общежития. Об этом сообщило издательство «
Вечером 21 ноября безработные юноши пили спиртное с подругами. Молодые люди вспомнили, как 43-летний сосед «позволил себе вольность по отношению к одной из девушек» и позвали его в туалет, где избили. Пострадавший скончался на месте.
Молодые люди явились в полицию с повинной. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Следователь Михайловского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Дмитрий Демьянчук отметил, что одному из подозреваемых нет 18 лет. Ранее его наказывали за кражу и угон.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.