Движение по Михайловскому шоссе полностью восстановили

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Фото: Администрация Рязани
В понедельник, 25 ноября, в Рязани полностью восстановили движение по Михайловскому шоссе в районе пересечения с Московским. Дорогу открыли в 16:00, сообщила
Отмечается, что ремонтные работы завершили в полном объеме. «Специалисты МП „Водоканал“ привели в надлежащее состояние целостность проезжей части», — говорится в сообщении.
Напомним, ремонт начали 5 ноября из-за
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