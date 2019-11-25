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16:50, 25 ноября 2019 418
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Движение по Михайловскому шоссе полностью восстановили

Движение по Михайловскому шоссе полностью восстановили

Фото: Администрация Рязани

В понедельник, 25 ноября, в Рязани полностью восстановили движение по Михайловскому шоссе в районе пересечения с Московским. Дорогу открыли в 16:00, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что ремонтные работы завершили в полном объеме. «Специалисты МП „Водоканал“ привели в надлежащее состояние целостность проезжей части», — говорится в сообщении.

Напомним, ремонт начали 5 ноября из-за обрушения канализационного коллектора. Движение перекрыли. Работы планировали закончить к 19 ноября, но сроки несколько раз переносили.


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