Аварии и рязанцы на ТВ. Обзор главных новостей выходных, 23-24 ноября

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Завершились очередные выходные ноября. Вспомним главные события 23 и 24 ноября.
О происшествиях. Пьяный военный без «прав»
В Горроще 45-летний водитель
На Солотчинском мосту
Кроме того, в Рязани на стройке нового здания облсуда на улице Спортивной
Из озера под Рязанью
В Кальном водитель на «Мерседесе»
Сотрудники рязанского завода по изготовлению фоторамок
В Рязани
Шоу «Рогов в городе» с преображением рязанки Екатерины Чудининой
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова
Фото из соцсети
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