Аварии и рязанцы на ТВ. Обзор главных новостей выходных, 23-24 ноября

Завершились очередные выходные ноября. Вспомним главные события 23 и 24 ноября.

О происшествиях. Пьяный военный без «прав» врезался в стену путепровода на Московском шоссе. Мужчина не справился с управлением и врезался в стену путепровода.

В Горроще 45-летний водитель сбил женщину с ребенком. Ранее появилось видео наезда на пешеходов. В центре Рязани столкнулась «Киа» и «Тойота». Из-за этой аварии образовалась большая пробка.

На Солотчинском мосту перевернулась машина. По словам очевидцев второй участник ДТП пробил ограждение и вылетел за пределы дороги.

Кроме того, в Рязани на стройке нового здания облсуда на улице Спортивной начался пожар . Позже в МЧС прокомментировали пожар.

Из озера под Рязанью подняли тело мужчины. Позже стали известны подробности его гибели. Также в Приокском смяло легковушку. По словам очевидцев, в машине было двое мужчин.

В Кальном водитель на «Мерседесе» влетел в бордюр и сбежал . Очевидцы отметили, что водитель автомобиля пробил колеса, из машины вытекло масло. К другим новостям.

Сотрудники рязанского завода по изготовлению фоторамок пожаловались на ужасные условия труда . Рабочие отметили, что они жду зарплату по шесть месяцев, а в цеху бегают крысы и тараканы.

В Рязани забросили Аллею звезд спорта. Она находится около спорткомлекса «Локомотив». На информационном стенде у аллеи нет текста. Стекло, под которым он должен быть, треснуло, а по краю покрылось грязью и плесенью.

Шоу «Рогов в городе» с преображением рязанки Екатерины Чудининой вышло в эфир . Жительница Заокского встретила ведущего в народном костюме. Она провела Александра Рогова по селу и вместе с ним покаталась на тракторе. Рязанка исполнила парный номер в «Танцах» на ТНТ. Танцоры показали номер о последних минутах перед расставанием.

Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем . Девушка утверждает, что ее отец не совершал преступления.

Фото из соцсети