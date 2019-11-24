Вжух и… В Канищеве машину «утеплили» к зиме одеялами

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В Канищеые машину «утеплили» к зиме одеялами. Снимок заботливого укрытого пледами автомобиля опубликовали в группе «
Автор фото уточнил, что «теплолюбивую» машину припарковали у одного из домов на улице Бирюзова.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.