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В смятой в Приокском «четырнадцатой» было двое мужчин. Об этом пишут очевидцы в группе «
В воскресенье, 24 ноября, на улице Октябрьской «ВАЗ-2114»
Очевидцы утверждают, что одного из мужчин увезли в больницу.
Официальной информации о ДТП пока нет.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.