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18:17, 24 ноября 2019 145
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В Саратовской области девочка погибла, провалившись под лед

В Саратовской области девочка погибла, провалившись под лед

В Саратовской области девочка погибла, провалившись под лед, передает РИА Новости.

Установлено, что 24 ноября две девочки гуляли возле пруда. Одна из них решила выйти на лед.

«Семилетний ребенок вышел на середину пруда. Лед треснул и девочка оказалась в воде», — говорится в сообщении.

Также известно, что службу спасения вызвала проходящая мимо женщина.

На место происшествия прибыли полицейские, которые вытащили пострадавшую из воды. Ребенок скончался в реанимационном отделении больницы.


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