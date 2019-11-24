RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Саратовской области девочка погибла, провалившись под лед,
Установлено, что 24 ноября две девочки гуляли возле пруда. Одна из них решила выйти на лед.
«Семилетний ребенок вышел на середину пруда. Лед треснул и девочка оказалась в воде», — говорится в сообщении.
Также известно, что службу спасения вызвала проходящая мимо женщина.
На место происшествия прибыли полицейские, которые вытащили пострадавшую из воды. Ребенок скончался в реанимационном отделении больницы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанцы убрали мусор около Дома Любомудрова
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.