В Самаре загоревшийся «БМВ» потушила ассенизаторская машина

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В Самаре загоревшийся
Премиальный кроссовер загорелся в воскресенье, 23 ноября. Очевидцы сняли на видео, как водитель открыл капот машины, откуда вырвалось пламя. После этого моторный отсек машины залили нечистотами.
Отмечается, что никто не пострадал.
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