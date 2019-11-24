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Фото: © RZN.info / Анна Шмакова
В Рязани забросили Аллею звезд спорта. Она находится около спорткомлекса «Локомотив».
Осенью 2012 года спортсмены и тренеры вместе с детьми
В конце ноября 2019 года Аллея выглядит заброшенной. Под деревьями лежит слой опавшей листвы, за «звездами» не следят: у одной из них погнули края, другая испачкана птичьим пометом. У какой-то таблички отлетела середина с именем спортсмена.
Кроме того, на информационном стенде у аллеи нет текста. Стекло, под которым он должен быть, треснуло, а по краю покрылось грязью и плесенью.
Напротив аллеи стоит несколько контейнеров для мусора.
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