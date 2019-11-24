В Ростове-на-Дону после смерти второго пилота экстренно сел самолет

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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 24 ноября, Ростове-на-Дону после смерти второго пилота экстренно сел самолет. Мужчина умер во время приземления, передает
Самолет «Аэрофлота» летел из Москвы в Анапу. Около 10:00 пилоту 1970 года рождения стало плохо, экипаж запросил экстренную посадку.
Южное следственное управление на транспорте СК начало проверку по факту экстренной посадки самолета.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.