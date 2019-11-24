В Приокском смяло легковушку

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В воскресенье, 24 ноября, в Приокском смяло легковую машину. Фотография появилась в группе «
«ВАЗ-2114» с серьезными повреждениями сфотографировали на улице Октябрьской. Судя по снимку, машина врезалась в дерево.
По словам очевидцев, в машине было
Информация о ДТП уточняется.
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