В Оренбургской области в аварии с микроавтобусом погибли пятеро

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В Оренбургской области в аварии с микроавтобусом погибли пять человек. Среди жертв — один ребенок, передает
Микроавтобус и фура столкнулись в 6:10 (4:10 по московскому времени) у поселка Чистый. Троих пострадавших госпитализировали.
По предварительным данным, в автобусе ехали граждане Узбекистана и Таджикистана.
У фуры были казахстанские номера, у микроавтобуса — ростовские.
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