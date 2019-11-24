В ночь на понедельник в Рязанской области похолодает до -18 градусов

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Фото: Pixabay.com
В ночь на понедельник, 25 ноября, в Рязанской области местами похолодает до -18 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха по области днем -7, -2 градуса.
По данным синоптиков, осадков не ожидается.
Ветер юго-восточный, южный, 2-7 метров в секунду.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.