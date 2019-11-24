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14:55, 24 ноября 2019 390
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В ночь на понедельник в Рязанской области похолодает до -18 градусов

В ночь на понедельник в Рязанской области похолодает до -18 градусов

Фото: Pixabay.com

В ночь на понедельник, 25 ноября, в Рязанской области местами похолодает до -18 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области днем -7, -2 градуса.

По данным синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, южный, 2-7 метров в секунду.


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